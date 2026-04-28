A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) investiga um possível caso de estupro envolvendo uma adolescente de 15 anos no Parque Ecológico do Santa Inês, na zona leste de São José dos Campos. A ocorrência veio à tona após abordagem da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (27).

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Abordagem da PM em área isolada

Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam patrulhamento na região do Jardim Santa Inês quando receberam a informação de que três pessoas estavam em uma área isolada do parque. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a adolescente acompanhada de um jovem de 18 anos e de um adolescente de 17.