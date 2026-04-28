Um acidente em uma escada rolante do Busca Busca, localizada na região central de São José dos Campos, deixou uma criança de 4 anos ferida.
Na segunda-feira (27), devido a uma falha no equipamento, um dos degraus cedeu com a escada em movimento, levando à queda da criança.
O acidente
Segundo o relato do pai, David Fermino do Prado, a família utilizava a escada quando um degrau cedeu. A menina caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo.
"Assim que pisou para subir na escada rolante, o degrau abriu um buraco onde minha filha caiu e começou a ser puxada pelas pernas. Foi um susto enorme", conta o pai. "A perna dela ficou pra dentro, parou na cintura!", complementa.
A criança foi levada ao Hospital da Vila, onde a equipe médica teria alertado que a gravidade do incidente poderia ter resultado na perda da perna da menina. Em decorrência do susto, ela não conseguiu dormir, teve escoriações e está muito assustada.
Falta de suporte institucional
Embora tenham recebido amparo por uma funcionária do setor de Recursos Humanos, o pai relata descaso por parte da empresa. "Ela se comoveu com a situação porque também tem uma filha e nos acompanhou", disse David.
Ela prestou assistência, comprou os medicamentos e forneceu um valor para o combustível. No entanto, a família afirma que, desde então, o estabelecimento não entrou em contato para prestar esclarecimentos formais ou demonstrar interesse pelo estado de saúde da criança.
Nas redes sociais, o pai manifestou indignação, alegando descaso com a segurança do público.
O outro lado
Em nota, a administração informou que o incidente foi causado pela quebra de um dos "dentes" da escada que teria atingido a perna da criança.
O estabelecimento afirmou que, embora as manutenções estejam em dia, o ocorrido foi algo "imprevisível". Informaram ainda que o equipamento já está sendo reparado.