Um acidente em uma escada rolante do Busca Busca, localizada na região central de São José dos Campos, deixou uma criança de 4 anos ferida.

Na segunda-feira (27), devido a uma falha no equipamento, um dos degraus cedeu com a escada em movimento, levando à queda da criança.

O acidente

Segundo o relato do pai, David Fermino do Prado, a família utilizava a escada quando um degrau cedeu. A menina caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo.