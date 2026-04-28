Moradores de São José dos Campos relataram pelas redes sociais problemas com abastecimento de água durante a manhã desta terça-feira (28).
A Sabesp informou que algumas localidades apresentarão intermitência devido a testes operacionais em andamento em diferentes regiões.
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Testes
A Sabesp afirma que realiza uma série de testes operacionais nos DMCs (Distritos de Medição e Controle) até quinta-feira (30), com intervenções das 14h às 17h. O objetivo da ação é implementar tecnologias que permitam monitorar o sistema com maior precisão, agilizando a identificação de vazamentos e aumentando a eficiência na distribuição de água.
O que são os DMCs?
Segundo a companhia, esses distritos de medição funcionam como uma ferramenta estratégica para reduzir perdas. Ao isolar áreas específicas para monitoramento, a Sabesp consegue detectar variações de pressão e fluxo, combatendo o desperdício de forma mais assertiva.
Durante o horário dos testes, os moradores dessas regiões podem perceber oscilações na pressão ou intermitência temporária no fornecimento de água.
Cronograma
Nesta terça-feira, as validações acontecem no bairro Santa Inês III. Na quarta-feira (29), em Eugênio de Melo e, por fim, na quinta-feira (30), os testes chegam ao Galo Branco e Vista Verde III.
Canais de Atendimento
Caso note instabilidades fora do período previsto ou precise registrar uma ocorrência, a Sabesp orienta a utilização de seus canais oficiais:
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Telefone: 0800 055 0195
WhatsApp: (11) 3388-8000
Site Oficial: sabesp.com.br