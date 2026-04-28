Moradores de São José dos Campos relataram pelas redes sociais problemas com abastecimento de água durante a manhã desta terça-feira (28).

A Sabesp informou que algumas localidades apresentarão intermitência devido a testes operacionais em andamento em diferentes regiões.

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Testes