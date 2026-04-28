30 de abril de 2026
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DESABASTECIMENTO

Testes na rede causam interrupção no fornecimento de água em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bairros sofrem desabastecimento temporário durante período de testes operacionais
Bairros sofrem desabastecimento temporário durante período de testes operacionais

Moradores de São José dos Campos relataram pelas redes sociais problemas com abastecimento de água durante a manhã desta terça-feira (28).

A Sabesp informou que algumas localidades apresentarão intermitência devido a testes operacionais em andamento em diferentes regiões.

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Testes

A Sabesp afirma que realiza uma série de testes operacionais nos DMCs (Distritos de Medição e Controle) até quinta-feira (30), com intervenções das 14h às 17h. O objetivo da ação é implementar tecnologias que permitam monitorar o sistema com maior precisão, agilizando a identificação de vazamentos e aumentando a eficiência na distribuição de água.

O que são os DMCs?

Segundo a companhia, esses distritos de medição funcionam como uma ferramenta estratégica para reduzir perdas. Ao isolar áreas específicas para monitoramento, a Sabesp consegue detectar variações de pressão e fluxo, combatendo o desperdício de forma mais assertiva.

Durante o horário dos testes, os moradores dessas regiões podem perceber oscilações na pressão ou intermitência temporária no fornecimento de água.

Cronograma

Nesta terça-feira, as validações acontecem no bairro Santa Inês III. Na quarta-feira (29), em Eugênio de Melo e, por fim, na quinta-feira (30), os testes chegam ao Galo Branco e Vista Verde III.

Canais de Atendimento

Caso note instabilidades fora do período previsto ou precise registrar uma ocorrência, a Sabesp orienta a utilização de seus canais oficiais:

  • Telefone: 0800 055 0195

  • WhatsApp: (11) 3388-8000

  • Site Oficial: sabesp.com.br

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