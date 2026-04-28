Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira, resultou na apreensão de uma arma e 19,6 kg de drogas.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (27), no bairro Pedro Leme, após averiguação de uma denúncia.

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