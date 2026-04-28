Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira, resultou na apreensão de uma arma e 19,6 kg de drogas.
A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (27), no bairro Pedro Leme, após averiguação de uma denúncia.
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No local foram encontrados e apreendidos:
- 9,186 kg de maconha;
- 9,042 kg de cocaína;
- 1,372 kg de crack;
- um revólver calibre .38 e cinco munições
- apetrechos para preparo e refino de drogas
Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá.