30 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Vale: PM desarticula local de refino e apreende 20 kg de drogas

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Roseira
Apreensões em Roseira

Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Roseira, resultou na apreensão de uma arma e 19,6 kg de drogas.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (27), no bairro Pedro Leme, após averiguação de uma denúncia.

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No local foram encontrados e apreendidos:

  • 9,186 kg de maconha;
  • 9,042 kg de cocaína;
  • 1,372 kg de crack;
  • um revólver calibre .38 e cinco munições
  • apetrechos para preparo e refino de drogas

Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá.

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