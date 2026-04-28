Após esfaquear uma jovem de São José dos Campos ao menos 17 vezes, o suspeito usou o celular da vítima para enviar uma foto dela ferida acompanhada de uma mensagem afirmando que a havia matado. O caso ocorreu em Extrema (MG), e a jovem, identificada como Camila, segue internada.
Mensagem após o ataque choca familiares
Segundo relatos reunidos pela investigação, o homem enviou a imagem da vítima ensanguentada a contatos dela logo após o crime, junto de uma mensagem com conteúdo afirmando a morte da jovem. "Matei a vagabunda", dizia a mensagem.
A atitude causou revolta entre familiares e amigos, que passaram a receber as mensagens e buscar informações sobre o que havia acontecido.
Suspeito já usava celular da vítima
Antes do crime, pessoas próximas já desconfiavam de mensagens enviadas do telefone de Camila. O conteúdo era considerado estranho e diferente do padrão habitual.
A suspeita é de que o homem já estivesse com o aparelho e se passando por ela dias antes do ataque.
Crime ocorreu após tentativa de voltar para casa
Camila havia viajado até Extrema após conhecer o suspeito pelas redes sociais. Segundo familiares, os dois não mantinham relacionamento.
Dias depois, ao manifestar o desejo de retornar para São José dos Campos, houve uma discussão que terminou em agressão dentro da casa do homem.
Ataque foi presenciado pelo filho
A jovem foi atingida por múltiplos golpes de faca, incluindo uma perfuração no pulmão. O crime ocorreu na presença do filho dela, de 4 anos.
A criança conseguiu sair do local e pedir ajuda, o que foi fundamental para o socorro.
Suspeito foi preso após fuga
Após o crime, o homem fugiu, mas foi localizado pela Polícia Civil com base no rastreamento do celular da vítima. Ele tentou resistir à abordagem, mas acabou preso.
A investigação também apura o histórico do suspeito, que já teria envolvimento em outros episódios criminais.
Estado de saúde é grave
Camila foi socorrida em estado gravíssimo e permanece internada em unidade de terapia intensiva. Nas últimas horas, apresentou sinais de melhora, mas ainda exige cuidados intensivos.
A família pede justiça e acompanha a recuperação da jovem.
Leia também: Camila, de SJC, leva 17 facadas após marcar encontro pelas redes