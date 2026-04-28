Após esfaquear uma jovem de São José dos Campos ao menos 17 vezes, o suspeito usou o celular da vítima para enviar uma foto dela ferida acompanhada de uma mensagem afirmando que a havia matado. O caso ocorreu em Extrema (MG), e a jovem, identificada como Camila, segue internada.

Mensagem após o ataque choca familiares

Segundo relatos reunidos pela investigação, o homem enviou a imagem da vítima ensanguentada a contatos dela logo após o crime, junto de uma mensagem com conteúdo afirmando a morte da jovem. "Matei a vagabunda", dizia a mensagem.

A atitude causou revolta entre familiares e amigos, que passaram a receber as mensagens e buscar informações sobre o que havia acontecido.

Suspeito já usava celular da vítima