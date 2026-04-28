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PAIS FORAM PRESOS

Pais usaram drogas antes da morte de bebê de 29 dias em Cruzeiro

Por Da Redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Jcomp com Freepik
Pais admitem consumo de droga antes da morte de bebê de 29 dias
Pais admitem consumo de droga antes da morte de bebê de 29 dias

Os pais do bebê de 29 dias que morreu em Cruzeiro admitiram à polícia que usaram drogas horas antes da criança ser levada em estado gravíssimo ao hospital. O caso é investigado como homicídio, e os dois foram presos em flagrante.

Bebê chegou sem sinais vitais ao hospital

O recém-nascido foi levado pelos próprios pais à Santa Casa de Cruzeiro na tarde de segunda-feira (27), já sem resposta, com ausência de pulso e sinais de sangramento nas vias aéreas.

Equipes médicas tentaram reanimar a criança por mais de 30 minutos, com procedimentos como intubação, uso de medicamentos e aspiração, mas o óbito foi confirmado às 14h43.

Leia mais: URGENTE: Pais são presos por morte de bebê de 29 dias no Vale

Médicos apontaram sinais incompatíveis

De acordo com o boletim de ocorrência, profissionais de saúde identificaram indícios considerados incompatíveis com um mal súbito. Entre eles, estavam hematomas, sangramento intenso pela boca e alterações na pele.

A equipe médica relatou estranheza diante do quadro clínico, o que levou à comunicação imediata do caso à polícia.

Versões contraditórias e suspeita de negligência

Em depoimento, os pais apresentaram versões consideradas vagas. A mãe afirmou que viu o bebê pela última vez por volta das 3h e que voltou a acordar apenas no início da tarde, quando percebeu que a criança não reagia.

Para a Polícia Civil, há indícios de omissão no dever de cuidado, já que os responsáveis tinham obrigação legal de proteger e zelar pela integridade do recém-nascido.

Uso de drogas antes da ocorrência

Ainda segundo o registro policial, os dois admitiram ter consumido drogas durante a madrugada anterior. Com o pai, os agentes encontraram um pino vazio utilizado para acondicionar cocaína.

O homem também teria apresentado comportamento agressivo no hospital, inclusive diante da outra filha do casal, de cerca de 2 anos, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Prisão em flagrante e investigação

Diante dos elementos, a Polícia Civil prendeu os dois em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva. O caso foi registrado como homicídio contra menor de 14 anos.

O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado, e exames devem esclarecer a causa da morte. A investigação segue com análise de laudos, prontuários e depoimentos.

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