Os pais do bebê de 29 dias que morreu em Cruzeiro admitiram à polícia que usaram drogas horas antes da criança ser levada em estado gravíssimo ao hospital. O caso é investigado como homicídio, e os dois foram presos em flagrante.

Bebê chegou sem sinais vitais ao hospital

O recém-nascido foi levado pelos próprios pais à Santa Casa de Cruzeiro na tarde de segunda-feira (27), já sem resposta, com ausência de pulso e sinais de sangramento nas vias aéreas.

Equipes médicas tentaram reanimar a criança por mais de 30 minutos, com procedimentos como intubação, uso de medicamentos e aspiração, mas o óbito foi confirmado às 14h43.