Morto de forma trágica, o motociclista Dennis Willian Andrade da Silva, de 30 anos, que perdeu a vida em um acidente na Avenida Bandeirantes, em Taubaté, deixa três filhos pequenos, de 7, 6 e 3 anos.

Dennis não resistiu aos ferimentos após a colisão registrada na madrugada de domingo (26). O caso, que já havia repercutido pela violência do impacto e pela fuga do motorista, agora mobiliza familiares e amigos pela dor da perda.

Pai de três crianças

Conhecido entre amigos como um homem trabalhador e dedicado à família, Dennis deixa três crianças que agora crescem sem a presença do pai.