Morto de forma trágica, o motociclista Dennis Willian Andrade da Silva, de 30 anos, que perdeu a vida em um acidente na Avenida Bandeirantes, em Taubaté, deixa três filhos pequenos, de 7, 6 e 3 anos.
Dennis não resistiu aos ferimentos após a colisão registrada na madrugada de domingo (26). O caso, que já havia repercutido pela violência do impacto e pela fuga do motorista, agora mobiliza familiares e amigos pela dor da perda.
Pai de três crianças
Conhecido entre amigos como um homem trabalhador e dedicado à família, Dennis deixa três crianças que agora crescem sem a presença do pai.
A tragédia ampliou a comoção nas redes sociais, onde mensagens de despedida e solidariedade à família se multiplicam.
Vídeo reforça gravidade do acidente
Imagens do momento da colisão mostram Dennis sendo arremessado contra a calçada. Mesmo com a tentativa de socorro por outros motociclistas, ele não resistiu.
O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso em flagrante pela polícia.
Investigação continua
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro. A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do acidente.
A apuração inclui análise de imagens, depoimentos e perícias, que podem levar a mudanças no enquadramento do crime.
Dor e despedida
A morte precoce de Dennis deixa marcas profundas na família, especialmente nos filhos, que agora enfrentam a ausência do pai.
A despedida é marcada por tristeza e lembranças de uma vida interrompida de forma repentina.