30 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Homicídio: Morto em Taubaté, Dennis deixa 3 filhos pequenos

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Dennis Willian Andrade da Silva, de 30 anos
Dennis Willian Andrade da Silva, de 30 anos

Morto de forma trágica, o motociclista Dennis Willian Andrade da Silva, de 30 anos, que perdeu a vida em um acidente na Avenida Bandeirantes, em Taubaté, deixa três filhos pequenos, de 7, 6 e 3 anos.

Dennis não resistiu aos ferimentos após a colisão registrada na madrugada de domingo (26). O caso, que já havia repercutido pela violência do impacto e pela fuga do motorista, agora mobiliza familiares e amigos pela dor da perda.

Pai de três crianças

Conhecido entre amigos como um homem trabalhador e dedicado à família, Dennis deixa três crianças que agora crescem sem a presença do pai.

A tragédia ampliou a comoção nas redes sociais, onde mensagens de despedida e solidariedade à família se multiplicam.

Vídeo reforça gravidade do acidente

Imagens do momento da colisão mostram Dennis sendo arremessado contra a calçada. Mesmo com a tentativa de socorro por outros motociclistas, ele não resistiu.

O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso em flagrante pela polícia.

Investigação continua

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro. A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do acidente.

A apuração inclui análise de imagens, depoimentos e perícias, que podem levar a mudanças no enquadramento do crime.

Dor e despedida

A morte precoce de Dennis deixa marcas profundas na família, especialmente nos filhos, que agora enfrentam a ausência do pai.

A despedida é marcada por tristeza e lembranças de uma vida interrompida de forma repentina.

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