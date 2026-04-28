Joaquim Abílio da Silva morreu em Jacareí neste último domingo, aos 95 anos. A cerimônia de despedida aconteceu no mesmo dia, no Cemitério Memorial do Vale.
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Seu Joaquim viveu quase um século e deixará boas lembranças entre amigos e familiares. Além disso, deixa o exemplo da longevidade.
Enquanto isso, nas redes sociais, muita gente lamentou a partida dele. Lucivania Prado foi uma delas. "Meus sentimentos a toda família e amigos. Que Deus os conforte neste momento difícil. Que o Sr. Joaquim descanse em paz", afirmou.
Zilda Da Silva Pimentel também se manifestou. "Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão difícil", escreveu.