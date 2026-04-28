30 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus seu Joaquim, aos 95 anos; família de luto na região

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Joaquim Abílio da Silva
Joaquim Abílio da Silva

Joaquim Abílio da Silva morreu em Jacareí neste último domingo, aos 95 anos. A cerimônia de despedida aconteceu no mesmo dia, no Cemitério Memorial do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Seu Joaquim viveu quase um século e deixará boas lembranças entre amigos e familiares. Além disso, deixa o exemplo da longevidade.

Enquanto isso, nas redes sociais, muita gente lamentou a partida dele. Lucivania Prado foi uma delas. "Meus sentimentos a toda família e amigos. Que Deus os conforte neste momento difícil. Que o Sr. Joaquim descanse em paz", afirmou.

Zilda Da Silva Pimentel também se manifestou. "Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão difícil", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários