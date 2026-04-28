O Governo de São Paulo oficializou a abertura da consulta pública do programa UniversalizaSP, iniciativa coordenada pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).

O projeto prevê a transformação do saneamento básico em 146 municípios paulistas, com foco na universalização do acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto, além de ações em drenagem urbana e segurança hídrica.

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