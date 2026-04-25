25 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA AS IMAGENS

VÍDEO: Capotamento na Rio-Santos deixa 2 feridos em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um capotamento deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (25) na Rodovia Rio-Santos (SP-55), em Caraguatatuba.

VEJA O VÍDEO 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cenário do acidente e a mobilização das equipes de resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h, na altura do km 94,5 da rodovia. No local, um veículo capotado mobilizou equipes de emergência para o atendimento das vítimas.

Vítimas foram socorridas por Bombeiros e SAMU

As vítimas são um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 28. O homem foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, enquanto a mulher recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ambos foram encaminhados à Santa Casa Stella Maris, em Caraguatatuba, onde permaneceram sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi detalhado.

Local foi sinalizado e trânsito controlado

Após o atendimento, o local do acidente foi deixado em segurança, sob responsabilidade do policiamento rodoviário e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

As causas do capotamento ainda não foram informadas e devem ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários