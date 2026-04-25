Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cenário do acidente e a mobilização das equipes de resgate.

Um capotamento deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (25) na Rodovia Rio-Santos (SP-55), em Caraguatatuba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h, na altura do km 94,5 da rodovia. No local, um veículo capotado mobilizou equipes de emergência para o atendimento das vítimas.

Vítimas foram socorridas por Bombeiros e SAMU

As vítimas são um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 28. O homem foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, enquanto a mulher recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).