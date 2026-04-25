Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após espancar e pisotear a cabeça de outro homem, de 51 anos, na Praça Primeiro de Maio, no Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos, no fim da manhã deste sábado (25).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com extrema violência, caiu desacordada e continuou sendo atacada com pisões na cabeça. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificada.
Vítima foi socorrida entubada
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima, em estado grave, ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
De acordo com a Polícia Civil, o homem estava entubado, porém estável. Por causa da gravidade, ele não pôde prestar depoimento.
Agressor foi encontrado com sangue nas mãos
Após fugir do local, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar na Rua dos Mecânicos, nas proximidades da praça. Ele apresentava sinais de sangue nas mãos e nos pés e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde teve a prisão em flagrante decretada.
De acordo com o registro, um agente de Apoio Social foi acionado por testemunhas e encontrou a vítima agonizando no chão, enquanto o agressor estava ao lado com pedras nas mãos, visivelmente alterado e embriagado.
O boletim aponta ainda que o suspeito teria impedido o socorro inicial e afirmado que a vítima deveria ser deixada no local até morrer.
Pedras foram apreendidas e perícia acionada
Duas pedras utilizadas na agressão foram apreendidas pela polícia. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e imagens e registros do atendimento inicial foram anexados à investigação.
Apesar da existência de câmera de monitoramento na região, não foram localizadas imagens relevantes do momento do crime, segundo o CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Suspeito alegou legítima defesa
Em depoimento, o homem afirmou que já havia sido agredido pela vítima em outras ocasiões e alegou legítima defesa. No entanto, admitiu ter pisado na cabeça do homem enquanto ele estava desacordado.
A Polícia Civil entendeu que há indícios claros de intenção de matar, destacando a violência empregada e o fato de a vítima não ter condições de se defender. O caso foi enquadrado como tentativa de homicídio qualificada.
Prisão preventiva foi solicitada
Além do flagrante, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, citando a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a possibilidade de interferência na investigação.
O caso será investigado pela delegacia responsável pela área, que dará continuidade ao inquérito.