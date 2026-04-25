Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após espancar e pisotear a cabeça de outro homem, de 51 anos, na Praça Primeiro de Maio, no Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos, no fim da manhã deste sábado (25).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com extrema violência, caiu desacordada e continuou sendo atacada com pisões na cabeça. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificada.

Vítima foi socorrida entubada