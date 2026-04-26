Policiais Militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas na zona norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na rua José Borges Sobrinho, onde o suspeito foi abordado na sexta-feira (24).

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