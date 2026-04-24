A espera dos moradores da rua Mário Mazieiro, no loteamento Rio Marinas (Morro do Algodão), em Caraguatatuba, finalmente chegou ao fim. Na noite desta quinta-feira (23), a iluminação pública foi restabelecida, encerrando o período de três meses em que a via permaneceu no escuro.
Problema
O problema foi noticiado por OVALE e encaminhado à Prefeitura de Caraguatatuba. A rua, com luz no interior dos imóveis, apesar de postes e lâmpadas em boas condições, passou a ficar no escuro durante a noite, colocando a segurança dos moradores em risco.
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"Tem postes, sempre funcionou. Já deu problema e não é a primeira vez, mas sempre resolveram, mas dessa vez (...) não estão nem aí. É um descaso total; ninguém resolve, já fiz reclamação e ninguém resolve", desabafou um morador.
Uma averiguação técnica constatou que uma fraude na rede fez com que o sistema local fosse desligado.
Solução
A solução do problema foi possível após uma força-tarefa coordenada entre a concessionária e a empresa responsável pela iluminação municipal. Na quarta-feira (22), equipes da Caraguá Luz estiveram no local realizando verificações técnicas e confirmaram que a rede necessitava de uma intervenção específica da distribuidora de energia.
Já na quinta-feira (23) técnicos da EDP realizaram as adequações para a solução definitiva na rede. A intervenção garantiu a segurança elétrica necessária para que as luminárias voltassem a funcionar normalmente, regularizando o serviço para os moradores da região.
"Foi resolvido! Agora estamos com luz no poste", comemora um morador.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.