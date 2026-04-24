A espera dos moradores da rua Mário Mazieiro, no loteamento Rio Marinas (Morro do Algodão), em Caraguatatuba, finalmente chegou ao fim. Na noite desta quinta-feira (23), a iluminação pública foi restabelecida, encerrando o período de três meses em que a via permaneceu no escuro.

Problema

O problema foi noticiado por OVALE e encaminhado à Prefeitura de Caraguatatuba. A rua, com luz no interior dos imóveis, apesar de postes e lâmpadas em boas condições, passou a ficar no escuro durante a noite, colocando a segurança dos moradores em risco.

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