Uma das atrações itinerantes mais conhecidas do país, o Desafio Alienígena chega ao CenterVale Shopping com a proposta de oferecer ao público uma experiência imersiva que mistura suspense, aventura e entretenimento para diferentes idades.
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Instalado em São José dos Campos, o evento abre ao público a partir de abril e traz um labirinto temático inspirado em um cenário extraterrestre. A dinâmica é simples: encontrar a saída. No entanto, o percurso é repleto de desafios e ambientações que buscam envolver os participantes e testar seus limites ao longo do trajeto.
A atração conta com duas modalidades. Na versão “Com Emoção”, o percurso inclui surpresas ao longo do caminho, tornando a experiência mais intensa. Já na opção “Sem Emoção”, o visitante percorre o labirinto sem interferências, indicado para quem prefere uma vivência mais tranquila.
Outro diferencial é que não há limite de tempo para concluir o trajeto. Cada participante permanece no espaço até encontrar a saída, o que torna a experiência única para cada visitante.
A edição no shopping também aposta em uma identidade visual exclusiva, assinada pelo artista chileno Raul Di Vicencio. Reconhecido nas redes sociais, ele desenvolveu a fachada e os elementos visuais do evento, reforçando a proposta de ambientação inspirada em outro planeta.
Os ingressos são vendidos diretamente na bilheteria do evento, com valores a partir de R$ 25. O espaço está localizado no Piso Vale, próximo à Petz, e funciona em horários variados ao longo da semana, incluindo fins de semana e feriados.
A classificação varia conforme a modalidade escolhida. A versão “Com Emoção” é indicada para maiores de 11 anos ou crianças de 6 a 10 anos acompanhadas. Já a opção “Sem Emoção” é livre para todos os públicos.