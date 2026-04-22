Uma das atrações itinerantes mais conhecidas do país, o Desafio Alienígena chega ao CenterVale Shopping com a proposta de oferecer ao público uma experiência imersiva que mistura suspense, aventura e entretenimento para diferentes idades.

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Instalado em São José dos Campos, o evento abre ao público a partir de abril e traz um labirinto temático inspirado em um cenário extraterrestre. A dinâmica é simples: encontrar a saída. No entanto, o percurso é repleto de desafios e ambientações que buscam envolver os participantes e testar seus limites ao longo do trajeto.