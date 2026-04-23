Os residentes da Rua Mário Mazieiro, localizada no loteamento Rio Marinas (Morro do Algodão), em Caraguatatuba, enfrentam a falta de iluminação pública durante a noite.

Embora a infraestrutura de postes e luminárias pareça estar em boas condições, a comunidade foi pega de surpresa por uma interrupção no serviço que perdura, segundo eles, há três meses, sem justificativa.

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