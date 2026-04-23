Os residentes da Rua Mário Mazieiro, localizada no loteamento Rio Marinas (Morro do Algodão), em Caraguatatuba, enfrentam a falta de iluminação pública durante a noite.
Embora a infraestrutura de postes e luminárias pareça estar em boas condições, a comunidade foi pega de surpresa por uma interrupção no serviço que perdura, segundo eles, há três meses, sem justificativa.
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Os moradores relatam que já buscaram auxílio tanto junto à concessionária EDP quanto à administração municipal, porém não obtiveram qualquer retorno efetivo.
Conflito de Responsabilidades
Além da escuridão, o principal entrave é a falta de clareza sobre quem deve executar o reparo. Segundo um dos residentes, existe um "jogo de empurras" que impede a solução do problema:"A EDP joga para a prefeitura e a prefeitura joga para a EDP, e nós ficamos no escuro", conta.
"Tem postes, sempre funcionou. Já deu problema e não é a primeira vez, mas sempre resolveram, mas dessa vez (...) não estão nem aí. É um descaso total; ninguém resolve, já fiz reclamação e ninguém resolve", conclui.
O que diz a administração
A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio de nota ao OVALE, informou que a EDP, distribuidora de energia, suspendeu o fornecimento de energia elétrica após um curto-circuito causado por fraude na rede. A pasta afirma que "não se trata de falta de manutenção da Caraguá Luz, mas de um dano externo."
A Prefeitura de Caraguatatuba já iniciou as tratativas com a concessionária para que a iluminação seja restabelecida o mais breve possível e reforçou que a última manutenção realizada na rede elétrica da rua ocorreu em março, após solicitação no Canal 156.
Na noite de quarta-feira (22), equipes da Caraguá Luz estiveram no local para avaliar o problema e constataram que será necessária a intervenção da EDP por questão de segurança e para garantir que não falte energia elétrica nos imóveis.
O que diz a EDP
Sem dar prazos, a concessionária informou que realizará uma visita técnica para vistoria na rede elétrica que abastece a iluminação pública local.