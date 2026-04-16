A morte do jovem Davi Martins da Silva, de 26 anos, após um acidente de trânsito em São José dos Campos, provocou comoção entre familiares, amigos e moradores. Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens destacam a personalidade alegre e o carinho que ele despertava entre os conhecidos.

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O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16), na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, zona sul da cidade. Davi pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um ônibus.