18 de abril de 2026
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'DESCANSE EM PAZ'

Adeus, Davi: morte de jovem em SJC comove família e amigos; VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

A morte do jovem Davi Martins da Silva, de 26 anos, após um acidente de trânsito em São José dos Campos, provocou comoção entre familiares, amigos e moradores. Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens destacam a personalidade alegre e o carinho que ele despertava entre os conhecidos.

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O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16), na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, zona sul da cidade. Davi pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. A dinâmica do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil.

Veja o que diz o motorista do ônibus

Segundo relato do motorista do ônibus à polícia, ele trafegava no sentido centro e realizava um retorno permitido para seguir em direção à zona sul, quando duas motocicletas vinham em sentido contrário, em alta velocidade. Uma delas conseguiu desviar, enquanto a moto conduzida por Davi atingiu a parte frontal esquerda do coletivo.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo. Equipes de resgate foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

O motorista permaneceu na cena, acionou o socorro e prestou esclarecimentos. Neste momento, ele é tratado como parte no processo, já que não há definição sobre eventual responsabilidade.

A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão. A área foi preservada para perícia, e exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal). A motocicleta foi apreendida.

Comoção nas redes

Amigos e conhecidos lamentaram a morte precoce de Davi com mensagens de despedida. “Menino de ouro”, “alegre” e “de energia boa” estão entre as expressões usadas para descrever o jovem.

“Não dá pra acreditar, vai deixar muita saudade”, escreveu um amigo. Outro destacou: “Ontem você passou em casa, não parece real”. As homenagens reforçam o impacto da perda entre pessoas próximas.

Investigação

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José segue sob investigação. A polícia aguarda laudos periciais e imagens que possam esclarecer a dinâmica do acidente.

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