Uma criança de até 4 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça na manhã desta quinta-feira (16). O caso é tratado como ocorrência envolvendo tiro acidental e está sob investigação das autoridades.
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O episódio foi registrado na BR-040, na altura do km 569, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada por um casal até uma base de atendimento às margens da rodovia por volta das 9h, já ferida.
De acordo com a corporação, o menor foi socorrido e encaminhado ao Hospital João 23, na capital mineira, onde deu entrada às 9h46. Apesar do atendimento, a criança não resistiu aos ferimentos.
A ocorrência foi classificada inicialmente como disparo de arma de fogo, e as circunstâncias seguem sendo apuradas.
Em depoimento à polícia, a mãe relatou que a criança teria tido acesso a uma gaveta dentro de casa, onde encontrou uma arma de fogo. O tiro, conforme as informações preliminares, teria sido acidental.