Uma criança de até 4 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça na manhã desta quinta-feira (16). O caso é tratado como ocorrência envolvendo tiro acidental e está sob investigação das autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio foi registrado na BR-040, na altura do km 569, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a criança foi levada por um casal até uma base de atendimento às margens da rodovia por volta das 9h, já ferida.