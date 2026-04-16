Um entregador de 36 anos foi sequestrado, torturado e morto após ser acusado de um crime que, segundo a polícia, nunca aconteceu. A motivação teria surgido a partir de um suposto “aviso divino”, relatado em sonho por um pastor à irmã da vítima. A investigação aponta que o homem foi executado sem qualquer prova e sem chance de defesa.

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O caso ocorreu no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, a irmã da vítima procurou integrantes do tráfico após ouvir o relato do pastor, que dizia ter sonhado que o homem teria abusado da própria sobrinha, de apenas 4 anos. A denúncia, baseada exclusivamente nessa narrativa, levou criminosos a invadirem a casa do entregador e o levarem à força, diante da mãe.