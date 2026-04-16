Um entregador de 36 anos foi sequestrado, torturado e morto após ser acusado de um crime que, segundo a polícia, nunca aconteceu. A motivação teria surgido a partir de um suposto “aviso divino”, relatado em sonho por um pastor à irmã da vítima. A investigação aponta que o homem foi executado sem qualquer prova e sem chance de defesa.
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O caso ocorreu no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, a irmã da vítima procurou integrantes do tráfico após ouvir o relato do pastor, que dizia ter sonhado que o homem teria abusado da própria sobrinha, de apenas 4 anos. A denúncia, baseada exclusivamente nessa narrativa, levou criminosos a invadirem a casa do entregador e o levarem à força, diante da mãe.
Ainda segundo as apurações, o homem foi encaminhado para uma área de mata, onde permaneceu amarrado e foi agredido por horas antes de ser morto. A investigação detalha que ele sofreu tortura prolongada até a execução.
A delegada responsável pelo caso afirmou que não há qualquer indício de que o entregador tenha cometido violência contra a criança. As investigações, segundo ela, foram aprofundadas e concluíram que a acusação era infundada. A vítima não possuía antecedentes criminais nem histórico de envolvimento com atividades ilícitas.
A polícia identificou como mentor do crime um homem de 28 anos, conhecido como “Malvadão”, apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação na Grande Vitória. Ele é descrito como responsável por impor regras rígidas nas áreas sob seu domínio, incluindo controle sobre moradores e monitoramento de celulares e câmeras.