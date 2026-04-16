O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, foi incluído no Catálogo de Centros de Treinamento da Copa do Mundo Feminina FIFA Brasil 2027. A confirmação foi feita nesta quarta-feira (15), por meio de comunicado oficial enviado pela entidade à empresa responsável pela gestão do espaço.

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Com a inclusão, o estádio passa a integrar a lista de locais disponíveis para escolha das seleções que disputarão o torneio. A definição dos centros de treinamento será feita pelas próprias equipes, com anúncio final previsto para janeiro de 2027.