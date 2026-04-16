O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, foi incluído no Catálogo de Centros de Treinamento da Copa do Mundo Feminina FIFA Brasil 2027. A confirmação foi feita nesta quarta-feira (15), por meio de comunicado oficial enviado pela entidade à empresa responsável pela gestão do espaço.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com a inclusão, o estádio passa a integrar a lista de locais disponíveis para escolha das seleções que disputarão o torneio. A definição dos centros de treinamento será feita pelas próprias equipes, com anúncio final previsto para janeiro de 2027.
A expectativa é que delegações das 32 seleções participantes visitem a cidade nos próximos meses para avaliar a estrutura oferecida. As inspeções devem considerar tanto as condições do estádio quanto a infraestrutura urbana disponível.
Segundo o gerente de Marketing e Negócios do Martins Pereira, Rociney Fernandes, a primeira visita técnica da FIFA ocorreu em fevereiro de 2025. Na ocasião, foram analisados critérios como qualidade das instalações esportivas, rede hoteleira e localização estratégica, incluindo a proximidade com aeroportos.
“A primeira visita da comitiva da FIFA ao Martins Pereira aconteceu em meados de fevereiro de 2025 e teve o propósito de avaliar o potencial da cidade para receber uma das Seleções Nacionais. Toda a estrutura oferecida pelo Martins Pereira foi avaliada de acordo com os critérios exigidos pela FIFA. Além da instalação esportiva, outros aspectos como a rede hoteleira da cidade e proximidade da capital, especialmente dos principais aeroportos do país, tiveram peso na seleção do estádio e da nossa cidade”, disse.
O estádio passou por melhorias recentes, incluindo intervenções no gramado e nos bancos de reserva, realizadas em dezembro do ano passado. Já em março deste ano, o local sediou um amistoso internacional da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai.
De acordo com o gestor, a realização da partida internacional contribuiu para reforçar a capacidade do estádio em receber eventos de grande porte. Ele destaca que o processo de avaliação vinha sendo conduzido desde 2025, de forma independente.
O catálogo disponibilizado às seleções reúne informações técnicas detalhadas sobre o estádio, como dimensões do campo, localização, opções de hospedagem, além de material audiovisual de apresentação.
Segunda escolha
Essa escolha não é inédita na história do estádio Martins Pereira. Isso porque, para a Copa do Mundo de 2014, masculina, no Brasil, o estádio também foi credenciado. Na época, ainda era gerido pela prefeitura, através da Urbam. Agora, o estádio foi concedida para uma empresa do grupo Oscar, que também comanda a SAF da Águia do Vale.
Com o credenciamento, ainda ganhou uma verba, a fundo perdido, do Governo Federal, para a reforma do local. Entre 2013 e 2014, o Martins Pereira ficou fechado, quando ganhou novo gramado, novas cabines de imprensa e novos vestiários.
No entanto, nenhuma seleção escolheu a cidade para ficar durante o período da Copa. Na época, a falta de uma rede hoteleira adequada foi um obstáculo para a vinda de equipes.