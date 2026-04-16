Convocação

A Câmara de Taubaté ouvirá nessa sexta-feira (17), a partir das 14h30, a gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado.

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Requerimento

Proposta pelo vereador Moises Pirulito (PL), que não integra a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a convocação da servidora foi aprovada por unanimidade pela Câmara em outubro do ano passado.