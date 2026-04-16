O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou nessa quinta-feira (16) a lei que cria o auxílio-transporte para os servidores da Câmara, o que inclui os funcionários de carreira e os comissionados (assessores dos vereadores).
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O auxílio será de 2 UFMTs (Unidades Fiscais do Município de Taubaté) por servidor, em crédito na folha de pagamento. Como a UFMT está em R$ 281,52 esse ano, o valor começará em R$ 563,04 - a UFMT é reajustada anualmente, com base na inflação.
A Câmara tem, atualmente, 183 servidores. Em 2026, de abril a dezembro, a criação do auxílio custará R$ 927 mil aos cofres públicos. Em 2027, de janeiro a dezembro, o custo será de R$ 1,298 milhão.
Justificativa.
A criação do auxílio foi proposta pela Mesa Diretora da Câmara e aprovada por unanimidade pelos vereadores no fim de março.
A Mesa Diretora é composta por cinco vereadores: Richardson da Padaria (União) é o presidente; Bobi (PRD) é o 1º vice-presidente; Bilili de Angelis (PP) é o 2º vice-presidente; Dentinho (PP) é o 1º secretário; e Ariel Katz (PDT) é o 2º secretário. Os cinco parlamentares são da base aliada ao prefeito, que alega que o município enfrenta crise financeira e tem adotado uma série de medidas de contenção de gastos.
Na justificativa do projeto, a Mesa argumentou que "o auxílio-transporte visa garantir condições dignas de deslocamento para os servidores, promovendo maior acessibilidade e bem-estar no ambiente de trabalho. Além disso, o auxílio-transporte ajuda a reduzir custos pessoais dos servidores, incentiva a pontualidade e a assiduidade e demonstra o compromisso do Poder Legislativo com o cuidado e o reconhecimento dos seus colaboradores. Dessa forma, o projeto contribui para um ambiente de trabalho mais eficiente, justo e motivador para todos, em obediência, sobretudo, aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, da finalidade e do interesse público".
Auxílios.
O auxílio-transporte será o terceiro auxílio pago aos servidores da Câmara de Taubaté.
Por mês, todo servidor da Câmara já recebe o auxílio-alimentação, que é equivalente a 5 UFMTs - ou seja, isso garante um acréscimo mensal de R$ 1.407,60 por funcionário.
Além disso, é pago também o auxílio-saúde, que varia de 1 UFMT (R$ 281,52) a 3 UFMTs (R$ 844,56) para o servidor, a depender da faixa salarial. O auxílio-saúde também é válido para dependentes: 1,5 UFMTs para cônjuge (R$ 422,28) e mais 1,5 UFMTs por filho (R$ 422,28).