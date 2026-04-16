Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um ônibus do transporte coletivo causou estragos e congestionamento na tarde desta quinta-feira (16) no bairro Eugênio de Melo, zona leste de São José dos Campos. A força da colisão deixou o carro completamente destruído e danificou a parte dianteira do coletivo.

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O impacto gerou transtornos no fluxo viário da região. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura foram acionados e trabalharam no local para orientar os motoristas e normalizar a circulação nas vias afetadas.