Quem estava aguardando uma grande oportunidade para comprar um imóvel em São José dos Campos, seja para investir ou para morar, visite o plantão do Serena. Com plantas inteligentes que vão de 1 dormitório a 3 suítes, o empreendimento foi lançado no último dia 11 de abril e as condições comerciais da tabela de lançamento permanecerão por tempo limitado.

Experiência tecnológica ajuda clientes a visualizar o projeto

Um dos grandes diferenciais da visita ao plantão do Serena é proporcionar uma experiência única através de recursos tecnológicos criados para ajudar os clientes a conhecerem o empreendimento em detalhes.

Sala de experiência imersiva permite vivenciar o projeto | Foto: M Vituzzo

Durante o atendimento, os visitantes podem explorar o projeto por meio de diferentes experiências visuais e imersivas, entre elas:

Sala de experiência imersiva - apresenta o conceito completo e todos os diferenciais do Serena.

- apresenta o conceito completo e todos os diferenciais do Serena. Maquete 3D e física - permitem visualizar o projeto e sua implantação no terreno.

- permitem visualizar o projeto e sua implantação no terreno. Decorado em realidade virtual - imersão que percorre todas as plantas e áreas de lazer, proporcionando aos clientes a visualização das vistas que o empreendimento oferecerá.



Localização estratégica em um dos pontos mais desejados da cidade

Outro fator que tem chamado a atenção dos interessados é a localização do Serena. O empreendimento estará situado ao lado do Tênis Clube, em um dos endereços mais icônicos de São José dos Campos.

Fotomontagem aérea e ilustrativa da região sem escala | Foto: M Vituzzo

A região é considerada um ponto de conexão entre alguns dos principais eixos urbanos da cidade, o que facilita o deslocamento para diferentes regiões. Além disso, o bairro se destaca pela ampla oferta de serviços, comércios e conveniências, permitindo que muitas atividades do dia a dia sejam resolvidas a poucos minutos de casa.

Stand na avenida Nove de Julho, em frente ao Mc Donald’s | Foto: M Vituzzo

Oportunidade única em uma localização emblemática

Vista definitiva para a Serra da Mantiqueira, endereço consolidado e praticidade no dia a dia: essa combinação não aparece todos os dias no mercado. Então, se você estava esperando o momento para decidir visitar, aproveite e garanta a sua unidade!

Avenida Nove de Julho - em frente ao Mc Donald’s

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