As obras de duplicação da Avenida Malek Assad começaram no 1º trimestre de 2026. Os serviços vão melhorar o fluxo de veículos na região, ampliando a agilidade e proporcionando mais segurança para pedestres e motoristas.

Neste momento, o local passa por trabalhos de drenagem antes que a faixa receba a pavimentação referente à duplicação. A obra será realizada em duas fases e, na primeira delas, compreende o trecho entre a rotatória da Avenida Roberto Lopes Leal até a rotatória da Avenida Mário Covas. O investimento é de R$ 12,4 milhões.

SEGUNDA ETAPA.

Além disso, enquanto a segunda etapa da duplicação ainda não começa, o trecho entre a Avenida Mário Covas e a marginal da Rodovia Presidente Dutra já passa por recapeamento asfáltico, medida que busca melhorar as condições de tráfego e garantir mais conforto e segurança aos motoristas.

A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias viárias planejadas para acompanhar o crescimento da cidade e atender à alta demanda de circulação na região.

PADRE EUGÊNIO.

Outra obra muito aguardada pela população é a readequação da Rua Padre Eugênio, que deve ter início neste semestre e melhorar o fluxo na região oeste.

São previstos trabalhos de drenagem, travessias hidráulicas, reestrutura com uniformização das dimensões, pavimentação, calçamento e ciclovia. O investimento é de R$ 14 milhões.

Pacote de obras vai combater enchentes em diferentes pontos de Jacareí

Três obras vão combater as enchentes na região oeste e central de Jacareí.

Na Rua Helgoland, no Balneário Paraíba, haverá a obra de canalização. Também é prevista implantação de sistema de microdrenagem nas ruas Ramira Cabral e Lúcio Malta.

Já no córrego do Turi, prevê-se a obra de canalização de trechos críticos para aumentar a capacidade de escoamento, combatendo assim as enchentes.

Ligação Jacareí - SJC facilita acesso

Entregue em 2025, a ligação entre as cidades de Jacareí e São José facilitou a vida de motoristas, ciclistas e pedestres, que podem seguir sem precisar passar na Dutra. Percurso ainda tem 17 km de ciclovias. Obra era esperada há 25 anos pelos moradores.

Via Oeste vai ligar vias importantes

Nova fase do desenvolvimento urbano deve ter início com a construção da Via Oeste, em Jacareí, que vai promover conexão entre as Avenidas Lucas Nogueira Garcez e Humberto Alencar Castelo Branco, com a criação de uma nova via na cidade.