O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai abrir com quase 400 oportunidades de trabalho na próxima segunda-feira (13), com oportunidades em diversas áreas.
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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 205 vagas para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também há oportunidades com número significativo para auxiliar de limpeza (22 vagas), atendente de lanchonete (15), motorista de caminhão (15), revestidor de superfícies de concreto (15), costureira (14) e auxiliar de marceneiro (11).
A relação completa de vagas e funções está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).
Informações
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para empresários e trabalhadores.
As vagas são publicadas diariamente no site da Prefeitura de São José, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto, os interessados devem consultar o site e verificar se possuem perfil para alguma das vagas anunciadas.
Em caso positivo, é preciso comparecer com a carteira de trabalho – digital ou física – e um documento de identificação. Se possível, levar também o currículo.
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.