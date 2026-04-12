O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai abrir com quase 400 oportunidades de trabalho na próxima segunda-feira (13), com oportunidades em diversas áreas.

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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 205 vagas para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).