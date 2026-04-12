A investigação sobre o paradeiro do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março em São José dos Campos, serão realizadas pela Polícia Civil na manhã deste domingo (12) com apoio do grupo Suçuarana, especializado em salvamento em matas. Há indícios de que o pedreiro tenha sido morto e seu corpo escondido em área de mata na região sudeste da cidade.

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Na sexta-feira (10), policiais civis realizaram diligências no local onde supostamente o corpo do pedreiro teria sido enterrado. Durante as buscas, foi localizada uma bermuda pertencente ao pedreiro, reconhecida por sua mãe. Contudo, nenhum corpo foi localizado no local.