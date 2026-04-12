A investigação sobre o paradeiro do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março em São José dos Campos, serão realizadas pela Polícia Civil na manhã deste domingo (12) com apoio do grupo Suçuarana, especializado em salvamento em matas. Há indícios de que o pedreiro tenha sido morto e seu corpo escondido em área de mata na região sudeste da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na sexta-feira (10), policiais civis realizaram diligências no local onde supostamente o corpo do pedreiro teria sido enterrado. Durante as buscas, foi localizada uma bermuda pertencente ao pedreiro, reconhecida por sua mãe. Contudo, nenhum corpo foi localizado no local.
A bermuda tinha marcas de sangue que passarão por exame de DNA. A polícia também coletou DNA dos pais do pedreiro, para confrontar com o resultado do teste na peça de roupa.
“Foi feito o boletim de ocorrência, essa bermuda foi apreendida, tinha alguns pontos de sangue. A gente recolheu, vai mandar coletar o exame de DNA. Coletamos também DNA dos pais, para ver se aquele sangue da bermuda realmente pertence a ele. Então, a gente continua na investigação”, disse o delegado Neimar Camargo Mendes, da Delegacia e Homicídios de São José dos Campos.
Área de mata
De acordo com boletim de ocorrência, a peça de roupa foi encontrada em área no final da rua Madre Maria Gema de Jesus, no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José, às margens do Ribeirão Putins.
Wellington saiu da casa dos pais, em 30 de março, afirmando que iria trabalhar e não retornou desde então.
O delegado também confirmou que foi encontrado um carrinho de mão na localidade. Segundo informações da família, o equipamento teria sido usado pelo pedreiro. O local é utilizado para consumo de drogas, segundo a polícia. Wellington teria sido visto naquele local no final de semana. Em depoimento à polícia, uma tia do pedreiro confirmou que ele é usuário de drogas.
“O grupo Suçuarana sempre auxilia a gente quando há buscas em mata. Amanhã ele vai auxiliar a gente também na busca do Wellington”, afirmou Neimar.
Desaparecimento
Segundo a família, Wellington foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.
Segundo informações da família, Wellington desapareceu por volta das 17h e, desde então, não deu mais notícias. A família tem recebido informações desencontradas sobre possíveis locais onde ele teria sido visto, mas até o momento nenhuma pista foi confirmada.
Em relato à reportagem, a mãe afirmou que tem procurado o filho por diferentes regiões da cidade, sem sucesso. “Estou andando o dia inteiro atrás de informações. Já fui em vários lugares e não encontrei nada. Disseram que ele poderia estar em alguns bairros, mas fui até lá e não achei. Estou desesperada”, afirmou.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wellington seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato pelo telefone (12) 99138-2904, falar com Leila. A mãe fez um apelo e pediu ajuda para conseguir a localização do jovem.