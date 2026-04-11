A operação deflagrada pela Polícia Militar para patrulhar adegas no Vale do Paraíba prendeu 3.605 pessoas em flagrante em 17 meses. A ação foi desencadeada em novembro de 2024 e segue sendo realizada na região.

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Em média, os policiais prenderam ou capturaram 212 pessoas por mês na região – 7 pessoas por dia nas operações em adegas. O total de pessoas abordadas chegou a 219,86 mil, número superior ao total da população de 36 cidades do Vale.