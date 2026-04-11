A defesa de um jovem de 19 anos informou que ele confessou ter matado o homem apontado como responsável pela morte de sua mãe, ocorrida há dez anos. Segundo os advogados, o suspeito tentou se apresentar à polícia desde o primeiro dia após o crime, mas houve impedimentos relacionados a questões logísticas e à formalização do mandado de prisão.
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O caso envolve fatos registrados em Frutal. De acordo com a defesa, o homicídio ocorreu em 31 de março, quando o jovem teria efetuado disparos contra um homem de 31 anos, que estava em uma motocicleta em frente a uma unidade de saúde no bairro Novo Horizonte. A vítima morreu no local.
Ainda conforme os advogados, a apresentação do investigado não ocorreu no dia do crime porque o defensor responsável estava em outro município e só chegou após o horário de funcionamento da delegacia. Em uma segunda tentativa, o jovem compareceu à unidade policial, mas não foi ouvido nem detido devido à ausência de formalização da intimação.
A defesa afirma que mantém contato com as autoridades para viabilizar a entrega do suspeito à Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo os representantes, ele deverá se apresentar nos próximos dias.
Em relato dos advogados, o jovem solicitou atendimento psicológico antes de prestar depoimento.