A defesa de um jovem de 19 anos informou que ele confessou ter matado o homem apontado como responsável pela morte de sua mãe, ocorrida há dez anos. Segundo os advogados, o suspeito tentou se apresentar à polícia desde o primeiro dia após o crime, mas houve impedimentos relacionados a questões logísticas e à formalização do mandado de prisão.

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O caso envolve fatos registrados em Frutal. De acordo com a defesa, o homicídio ocorreu em 31 de março, quando o jovem teria efetuado disparos contra um homem de 31 anos, que estava em uma motocicleta em frente a uma unidade de saúde no bairro Novo Horizonte. A vítima morreu no local.