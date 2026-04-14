Moradores do bairro Galo Branco, em São José dos Campos, estão preocupados com o aparecimento de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e em residências vizinhas, na rua Chico Buquira. Eles criticam a falta de limpeza das bocas de lobo e pedem ações imediatas à Prefeitura.
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Apesar de apontarem que a manutenção não ocorre há muito tempo e de haver situação de medo e apreensão, a comunidade vai precisar esperar mais. Segundo a administração municipal, o chamado aberto pelo 156 ainda está no prazo de aproximadamente 15 dias para atendimento.
Em contato com as secretarias envolvidas na solução, OVALE recebeu, por meio de nota, a informação de que a manutenção será incluída na programação de zeladoria. "A Prefeitura de São José dos Campos informa que a solicitação foi feita pelos moradores na última quarta-feira (1) e, por isso, encontra-se em trâmite conforme o processo do 156. Em seguida, o pedido será incluído na programação de zeladoria da cidade."
Emergência
Infestações de escorpiões são consideradas emergência de saúde pública pelo Ministério da Saúde, sendo até mesmo necessária a comunicação de acidentes. Por essa razão, uma das medidas indicadas pelas autoridades é que o cidadão avise a prefeitura local ao se deparar com um animal.
São Paulo é o estado que mais registra acidentes com picadas e para evitá-los, há uma série de medidas listadas pelo Instituto Butantan. Clique aqui para conhecê-las.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.