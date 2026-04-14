Moradores do bairro Galo Branco, em São José dos Campos, estão preocupados com o aparecimento de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e em residências vizinhas, na rua Chico Buquira. Eles criticam a falta de limpeza das bocas de lobo e pedem ações imediatas à Prefeitura.

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Apesar de apontarem que a manutenção não ocorre há muito tempo e de haver situação de medo e apreensão, a comunidade vai precisar esperar mais. Segundo a administração municipal, o chamado aberto pelo 156 ainda está no prazo de aproximadamente 15 dias para atendimento.