14 de abril de 2026
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COMUNIDADE COM MEDO

SJC: Escorpiões perto de escola assustam moradores no Galo Branco

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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OVALE/Acervo munícipe
Escorpiões encontrados na rua Chico Buquira, Galo Branco
Escorpiões encontrados na rua Chico Buquira, Galo Branco

Moradores do bairro Galo Branco, em São José dos Campos, estão preocupados com o aparecimento de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e em residências vizinhas, na rua Chico Buquira. Eles criticam a falta de limpeza das bocas de lobo e pedem ações imediatas à Prefeitura.

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Apesar de apontarem que a manutenção não ocorre há muito tempo e de haver situação de medo e apreensão, a comunidade vai precisar esperar mais. Segundo a administração municipal, o chamado aberto pelo 156 ainda está no prazo de aproximadamente 15 dias para atendimento.

Em contato com as secretarias envolvidas na solução, OVALE recebeu, por meio de nota, a informação de que a manutenção será incluída na programação de zeladoria. "A Prefeitura de São José dos Campos informa que a solicitação foi feita pelos moradores na última quarta-feira (1) e, por isso, encontra-se em trâmite conforme o processo do 156. Em seguida, o pedido será incluído na programação de zeladoria da cidade."

Emergência

Infestações de escorpiões são consideradas emergência de saúde pública pelo Ministério da Saúde, sendo até mesmo necessária a comunicação de acidentes. Por essa razão, uma das medidas indicadas pelas autoridades é que o cidadão avise a prefeitura local ao se deparar com um animal.

São Paulo é o estado que mais registra acidentes com picadas e para evitá-los, há uma série de medidas listadas pelo Instituto Butantan. Clique aqui para conhecê-las.

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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