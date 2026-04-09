Moradores do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, denunciam o estado de abandono da calçada na entrada do bairro Padre Rodolfo, na rua Osvaldo de Oliveira Corneti.
Segundo os relatos, a falta de manutenção transformou o local em um ponto de alto risco para a comunidade.
Riscos
Segundo a população, o acesso para cadeirantes é considerado "praticamente impossível" e o trânsito de idosos e crianças é prejudicado pela deterioração do passeio público.
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Sem opção, os transeuntes são forçados a caminhar pela via de grande movimento, dividindo espaço com carros, ônibus e caminhões.
"Dividimos a via com carros, ônibus e caminhões. Há um risco tremendo de atropelamento", afirma Paulo, morador do distrito, que relata ter buscado ajuda junto a vereadores e ao subprefeito José Carlos Gomes (Cal), sem obter solução até o momento.
Solução
Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou a OVALE que está ciente da demanda e que o serviço já consta no cronograma para realização.
De acordo com a administração municipal, as equipes estão atualmente empenhadas na finalização de obras em escolas e no reparo do esgoto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Prazo
A Prefeitura admitiu que a situação é crítica e que casos semelhantes ocorrem no "Zito", onde quedas de idosos e crianças já foram registradas.
A promessa do órgão é que, assim que as demandas prioritárias forem concluídas, as equipes serão deslocadas para a calçada da rua Osvaldo de Oliveira Corneti, o que deve ocorrer, no máximo, até junho de 2026.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.