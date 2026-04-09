Moradores do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, denunciam o estado de abandono da calçada na entrada do bairro Padre Rodolfo, na rua Osvaldo de Oliveira Corneti.

Segundo os relatos, a falta de manutenção transformou o local em um ponto de alto risco para a comunidade.

Riscos

Segundo a população, o acesso para cadeirantes é considerado "praticamente impossível" e o trânsito de idosos e crianças é prejudicado pela deterioração do passeio público.