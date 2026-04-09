09 de abril de 2026
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MOBILIDADE

Calçada intransitável em Pinda coloca pedestres em risco

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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OVALE/Acervo munícipe
Calçada danificada na rua Osvaldo de Oliveira Corneti, em Pindamonhangaba
Calçada danificada na rua Osvaldo de Oliveira Corneti, em Pindamonhangaba

Moradores do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, denunciam o estado de abandono da calçada na entrada do bairro Padre Rodolfo, na rua Osvaldo de Oliveira Corneti.

Segundo os relatos, a falta de manutenção transformou o local em um ponto de alto risco para a comunidade.

Riscos

Segundo a população, o acesso para cadeirantes é considerado "praticamente impossível" e o trânsito de idosos e crianças é prejudicado pela deterioração do passeio público.

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Sem opção, os transeuntes são forçados a caminhar pela via de grande movimento, dividindo espaço com carros, ônibus e caminhões.

"Dividimos a via com carros, ônibus e caminhões. Há um risco tremendo de atropelamento", afirma Paulo, morador do distrito, que relata ter buscado ajuda junto a vereadores e ao subprefeito José Carlos Gomes (Cal), sem obter solução até o momento.

Solução

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou a OVALE que está ciente da demanda e que o serviço já consta no cronograma para realização.

De acordo com a administração municipal, as equipes estão atualmente empenhadas na finalização de obras em escolas e no reparo do esgoto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Prazo

A Prefeitura admitiu que a situação é crítica e que casos semelhantes ocorrem no "Zito", onde quedas de idosos e crianças já foram registradas.

A promessa do órgão é que, assim que as demandas prioritárias forem concluídas, as equipes serão deslocadas para a calçada da rua Osvaldo de Oliveira Corneti, o que deve ocorrer, no máximo, até junho de 2026.

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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