Moradores do bairro Vila Sanches, em São José dos Campos, nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, apontam perturbação do sossego devido a uma série de intervenções na rede de gás pela empresa Comgás.
O barulho, que inclui o uso de britadeiras e o manuseio de metais, começa por volta das 22h e se estende por horas,causando incômodo a quem reside nos edifícios do entorno.
Relatos
Relatos de quem vive no local apontam que a situação já se estende por mais de uma semana. "Moro aqui perto da Dutra, passando o CenterVale em direção a São Paulo tem um complexo de prédios perto do trevo do CTA", explica uma moradora que preferiu não se identificar. Segundo ela, os transtornos são constantes.
"Desde as 10 horas da noite, eles começam com a obra. Ontem teve britadeira, teve muita bateção, barulhos de metais e fica a noite inteira. A gente tem a lei do silêncio, não pode fazer barulho e está atrapalhando muito, porque é um lugar aqui que tem vários prédios".
A moradora registrou a situação em vídeo, utilizando um aplicativo de decibelímetro para comprovar o impacto sonoro. Nas imagens, o medidor atinge picos superiores a 70 decibéis, o que é considerado muito alto.
Posicionamento da Comgás
Questionada sobre a natureza das intervenções e o horário das atividades, a Comgás confirmou ser a responsável pela obra, que deve durar até o fim de abril de 2026.
Em nota oficial enviada a OVALE, a concessionária justificou a necessidade do trabalho noturno devido ao fluxo de veículos na região.
"A Comgás informa que realiza obras na Av. Heitor Villa Lobos, 2073 para substituição de equipamentos necessários para garantir a segurança e resiliência energética no fornecimento de gás para os clientes na região. A companhia esclarece que, dadas as características de tráfego do local, as intervenções precisaram ser realizadas no período noturno e cumprem com os horários previamente determinados pelos órgãos competentes."
A empresa afirmou ainda que adota procedimentos para minimizar o impacto no entorno, seguindo a legislação ambiental vigente, e que ao fim das intervenções será realizada a recomposição do pavimento asfáltico.
Reclamações
As reclamações sobre ruídos excessivos em obras podem ser registradas junto à prefeitura local ou pelos canais de atendimento da própria concessionária.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.