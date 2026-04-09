Moradores do bairro Vila Sanches, em São José dos Campos, nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, apontam perturbação do sossego devido a uma série de intervenções na rede de gás pela empresa Comgás.

O barulho, que inclui o uso de britadeiras e o manuseio de metais, começa por volta das 22h e se estende por horas,causando incômodo a quem reside nos edifícios do entorno.

Relatos

Relatos de quem vive no local apontam que a situação já se estende por mais de uma semana. "Moro aqui perto da Dutra, passando o CenterVale em direção a São Paulo tem um complexo de prédios perto do trevo do CTA", explica uma moradora que preferiu não se identificar. Segundo ela, os transtornos são constantes.