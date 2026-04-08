08 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPORTE

SJC: Quadra do Pinheirinho volta a ter iluminação noturna

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Quadra iluminada
Quadra iluminada

Os moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, foram atendidos quanto à reivindicação de restabelecimento da iluminação na quadra de esportes local.

A demanda, apresentada a OVALE no dia 26 de março de 2026 e encaminhada à Prefeitura de São José dos Campos, foi motivada pela dificuldade de praticar atividades físicas no período noturno, o único horário disponível para grande parte da comunidade que trabalha ou estuda durante o dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo uma moradora, com grupos de dança e esportes já organizados, as atividades estavam sendo improvisadas na rua.

No dia 1º de abril, as equipes de manutenção finalizaram os serviços, visando incentivar o uso dos espaços públicos e promover a saúde da população.

Horário de Funcionamento

Apesar da conquista, a administração reforça que os refletores são desligados automaticamente às 22h, para garantir o sossego de quem reside nas imediações do local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários