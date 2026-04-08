Os moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, foram atendidos quanto à reivindicação de restabelecimento da iluminação na quadra de esportes local.
A demanda, apresentada a OVALE no dia 26 de março de 2026 e encaminhada à Prefeitura de São José dos Campos, foi motivada pela dificuldade de praticar atividades físicas no período noturno, o único horário disponível para grande parte da comunidade que trabalha ou estuda durante o dia.
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Segundo uma moradora, com grupos de dança e esportes já organizados, as atividades estavam sendo improvisadas na rua.
No dia 1º de abril, as equipes de manutenção finalizaram os serviços, visando incentivar o uso dos espaços públicos e promover a saúde da população.
Horário de Funcionamento
Apesar da conquista, a administração reforça que os refletores são desligados automaticamente às 22h, para garantir o sossego de quem reside nas imediações do local.