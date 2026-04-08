Moradores de Caçapava demonstram preocupação com a inclinação de postes de energia elétrica em pontos estratégicos do município, o que tem gerado receio de acidentes nas vias públicas. Dois postes apresentam o problema e estão 'cercados' de maneira provisória.

Localidades

Na rua Capitão João Ramos duas estruturas apresentam inclinação progressiva, na esquina com a praça Doutor Pedro de Toledo e nas proximidades da Igreja Matriz, áreas de intenso fluxo de pedestres. Segundo relatos de moradores, esses postes já são substituições de unidades anteriores que apresentaram o mesmo problema de estabilidade.

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Críticas