Moradores de Caçapava demonstram preocupação com a inclinação de postes de energia elétrica em pontos estratégicos do município, o que tem gerado receio de acidentes nas vias públicas. Dois postes apresentam o problema e estão 'cercados' de maneira provisória.
Localidades
Na rua Capitão João Ramos duas estruturas apresentam inclinação progressiva, na esquina com a praça Doutor Pedro de Toledo e nas proximidades da Igreja Matriz, áreas de intenso fluxo de pedestres. Segundo relatos de moradores, esses postes já são substituições de unidades anteriores que apresentaram o mesmo problema de estabilidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Críticas
A persistência do problema tem gerado críticas à fiscalização dos órgãos públicos.
"A Prefeitura de Caçapava não enxerga, ou não quer enxergar esse problema", disse um morador lamentando a ausência de uma postura mais firme do poder público.
O que diz a EDP
Em resposta, por meio de nota enviada a OVALE, a concessionária EDP, distribuidora de energia responsável pelos postes, informou que uma inspeção técnica será realizada nos endereços citados nesta terça-feira (7).
O que diz a Prefeitura de Caçapava
Procurada por OVALE, até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Caçapava não havia se posicionado sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestações.
Observação: A matéria foi editada nesta terça-feira (7) e teve a informação e uma foto retiradas por não coincidirem com o local sinalizado.