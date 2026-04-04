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Um gesto de carinho e proximidade marcou a sexta-feira (3), feriado, em São José dos Campos. O atacante do Sport Club Corinthians Paulista, Yuri Alberto, realizou o sonho do pequeno Miguel, morador da zona norte da cidade, que viralizou nas redes sociais ao pedir para conhecer o ídolo.

O vídeo publicado pela mãe do garoto, Yara Pacheco, mostrando o pedido espontâneo do filho, alcançou milhões de visualizações e mobilizou internautas. Sensibilizado pela repercussão, Yuri decidiu ir pessoalmente ao encontro do menino.

O momento foi registrado nas redes sociais e emocionou quem acompanhou. Ao ver o jogador, Miguel correu ao encontro do ídolo e o abraçou, em uma cena marcada pela alegria e pela admiração.

Durante a visita, Yuri Alberto também distribuiu ovos de Páscoa, levando ainda mais alegria à família e à comunidade. A ação reforça uma prática já conhecida do atleta, que mantém forte ligação com São José dos Campos, cidade onde vive e com a qual tem raízes, especialmente na região norte.