O São José Esporte Clube comunicou oficialmente, neste sábado (4), a saída de Sidiclei Menezes do cargo de executivo de futebol. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do clube.
De acordo com a nota, Sidiclei não faz mais parte do quadro de profissionais da equipe. O clube não detalhou os motivos da decisão nem informou quem assumirá a função de forma definitiva.
Durante sua passagem, o dirigente esteve envolvido no planejamento esportivo e na condução do departamento de futebol.
A saída ocorre em um momento importante da temporada, o que pode impactar diretamente a organização interna e as estratégias da equipe para as próximas competições.
O São José não anunciou mudanças adicionais na estrutura do futebol até o momento.