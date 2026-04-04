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ÁGUIA DO VALE

Executivo de futebol deixa o São José; clube luta pelo acesso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

O São José Esporte Clube comunicou oficialmente, neste sábado (4), a saída de Sidiclei Menezes do cargo de executivo de futebol. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do clube.

De acordo com a nota, Sidiclei não faz mais parte do quadro de profissionais da equipe. O clube não detalhou os motivos da decisão nem informou quem assumirá a função de forma definitiva.

Durante sua passagem, o dirigente esteve envolvido no planejamento esportivo e na condução do departamento de futebol.

A saída ocorre em um momento importante da temporada, o que pode impactar diretamente a organização interna e as estratégias da equipe para as próximas competições.

O São José não anunciou mudanças adicionais na estrutura do futebol até o momento.

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