A Polícia Civil concluiu inquérito sobre o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso por liderar rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O documento, enviado ao Ministério Público, pede prisão preventiva dele e de outros envolvidos. Sérgio foi indiciado por mais de 100 crimes, individualizados por vítima, incluindo estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, aliciamento de menores, favorecimento à prostituição infantil e organização criminosa.

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A investigação ocorreu em São Paulo. O piloto, que trabalhava na Latam desde 1998, foi detido no dia 9 de fevereiro, durante embarque no voo LA3900 para o Rio de Janeiro. Ele foi demitido logo após a prisão. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Sérgio admitiu os crimes, mostrou registros no celular e detalhou sua atuação.