A Polícia Civil concluiu inquérito sobre o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso por liderar rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O documento, enviado ao Ministério Público, pede prisão preventiva dele e de outros envolvidos. Sérgio foi indiciado por mais de 100 crimes, individualizados por vítima, incluindo estupro de vulnerável, produção e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, aliciamento de menores, favorecimento à prostituição infantil e organização criminosa.
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A investigação ocorreu em São Paulo. O piloto, que trabalhava na Latam desde 1998, foi detido no dia 9 de fevereiro, durante embarque no voo LA3900 para o Rio de Janeiro. Ele foi demitido logo após a prisão. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Sérgio admitiu os crimes, mostrou registros no celular e detalhou sua atuação.
Segundo a delegada Luciana Peixoto, o suspeito se aproximava primeiro das mães e avós das vítimas, com quem mantinha relações amorosas. Depois, abusava das crianças, pagando entre R$ 30 e R$ 100, remédios ou aluguel aos responsáveis. Ele incentivava as meninas, de 11 a 14 anos, a indicarem amigas, chamando-as de "garotinhas" e preferindo "as mais novinhas".
Uma mulher de 55 anos foi presa por "vender" as três netas, de 10, 12 e 14 anos, aos abusos. Outra foi detida por aliciar mulheres para a rede e fornecer material pornográfico de crianças da própria família.