A GCM (Guardo Civil Municipal) de São José dos Campos recolheu facões de pessoas em situação de rua que limpavam uma área no Campo dos Alemães, na região sul da cidade, nesta sexta-feira (3). Havia risco de agressões no local.

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Segundo apurou OVALE, a confusão ocorreu em área próxima ao PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, que terá as atividades encerradas após reclamações da população.