A GCM (Guardo Civil Municipal) de São José dos Campos recolheu facões de pessoas em situação de rua que limpavam uma área no Campo dos Alemães, na região sul da cidade, nesta sexta-feira (3). Havia risco de agressões no local.
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Segundo apurou OVALE, a confusão ocorreu em área próxima ao PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, que terá as atividades encerradas após reclamações da população.
A Prefeitura informou que o recolhimento dos facões ocorreu em razão de representar “risco tanto para os envolvidos quanto para as equipes que realizam abordagens sociais”.
Ainda segundo a administração municipal, foi constatado que moradores acionaram pessoas em situação de rua para realizar a limpeza de uma área, fornecendo facões para a execução do serviço.
Intervenção
“A GCM interveio na situação e recolheu os facões, garantindo a segurança da população e das equipes”, disse a Prefeitura.
“A Prefeitura de São José dos Campos esclarece que realiza diariamente a retirada de entulho descartado de forma irregular pela população, e que os serviços de limpeza no local já estão programados. A Prefeitura ressalta que o descarte irregular de entulho em vias públicas configura crime ambiental”, disse a administração.
No bairro Campo dos Alemães, segundo a Prefeitura, são realizadas ações sociais contínuas, além de serviços de limpeza, com o apoio da GCM aos servidores envolvidos.