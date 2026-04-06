Em São José dos Campos, moradores da rua Chico Buquira, no bairro Galo Branco, estão preocupados com o aparecimento frequente de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e dentro de residências vizinhas.
Eles apontam uma boca de lobo sem manutenção e limpeza adequadas como o foco principal.
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Diante do perigo para as crianças da escola e para as famílias locais, a população pede uma intervenção com a limpeza das galerias e ações para resolução do problema de forma definitiva.
Foram abertos chamados via 156 e estão sendo analisados, segundo o status das solicitações.
A Prefeitura de São José dos Campos vai avaliar a demanda e solicitar medidas na próxima segunda-feira (6).