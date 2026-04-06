08 de abril de 2026
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BOCA DE LOBO

SJC: Escorpiões perto de escola preocupa moradores do Galo Branco

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE/acervo munícipe
Moradores encontram escorpiões no bairro Galo Branco
Moradores encontram escorpiões no bairro Galo Branco

Em São José dos Campos, moradores da rua Chico Buquira, no bairro Galo Branco, estão preocupados com o aparecimento frequente de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e dentro de residências vizinhas.

Eles apontam uma boca de lobo sem manutenção e limpeza adequadas como o foco principal.

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Diante do perigo para as crianças da escola e para as famílias locais, a população pede uma intervenção com a limpeza das galerias e ações para resolução do problema de forma definitiva.

Foram abertos chamados via 156 e estão sendo analisados, segundo o status das solicitações.

A Prefeitura de São José dos Campos vai avaliar a demanda e solicitar medidas na próxima segunda-feira (6).

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