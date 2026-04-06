Em São José dos Campos, moradores da rua Chico Buquira, no bairro Galo Branco, estão preocupados com o aparecimento frequente de escorpiões nas proximidades da Escola Municipal Luis Leite e dentro de residências vizinhas.

Eles apontam uma boca de lobo sem manutenção e limpeza adequadas como o foco principal.

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