Três homens foram presos pela Polícia Militar em Ubatuba, na sexta-feira (27), após roubo a duas vítimas no bairro Praia Grande. Um deles deixou cair o celular durante a fuga, o que ajudou a PM a reconhecer e localizar os suspeitos.

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Ao chegarem ao local do roubo, as vítimas informaram aos policiais que um dos criminosos deixou cair um aparelho celular durante a fuga.