Três homens foram presos pela Polícia Militar em Ubatuba, na sexta-feira (27), após roubo a duas vítimas no bairro Praia Grande. Um deles deixou cair o celular durante a fuga, o que ajudou a PM a reconhecer e localizar os suspeitos.
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Ao chegarem ao local do roubo, as vítimas informaram aos policiais que um dos criminosos deixou cair um aparelho celular durante a fuga.
Ao verificar o dispositivo, os policiais visualizaram a imagem exibida na tela, sendo possível identificar um dos autores.
Com base nas informações, foi iniciado patrulhamento nas imediações, sendo três indivíduos localizados em via pública. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direções distintas, mas foram acompanhados e abordados pelas equipes.
Durante a abordagem, em posse de um dos homens, foi localizada uma arma de fogo calibre .32 sem munição. Também foram apreendidos objetos subtraídos das vítimas, bem como aparelhos celulares e um veículo utilizado na ação criminosa.
Os policiais apreenderam o revólver, dois aparelhos celulares, um relógio, quatro correntes e um veículo Ford Fiesta, cor prata.
As vítimas reconheceram os três criminosos como autores do roubo. Eles foram presos por roubo e posse ilegal de arma de fogo e conduzidos à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.