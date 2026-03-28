28 de março de 2026
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ROUBO EM UBATUBA

Ladrões são reconhecidos e presos após derrubar celular em fuga

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Objetos das vítimas recuperados pela Polícia Militar
Objetos das vítimas recuperados pela Polícia Militar

Três homens foram presos pela Polícia Militar em Ubatuba, na sexta-feira (27), após roubo a duas vítimas no bairro Praia Grande. Um deles deixou cair o celular durante a fuga, o que ajudou a PM a reconhecer e localizar os suspeitos.

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Ao chegarem ao local do roubo, as vítimas informaram aos policiais que um dos criminosos deixou cair um aparelho celular durante a fuga.

Ao verificar o dispositivo, os policiais visualizaram a imagem exibida na tela, sendo possível identificar um dos autores.

Com base nas informações, foi iniciado patrulhamento nas imediações, sendo três indivíduos localizados em via pública. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direções distintas, mas foram acompanhados e abordados pelas equipes.

Durante a abordagem, em posse de um dos homens, foi localizada uma arma de fogo calibre .32 sem munição. Também foram apreendidos objetos subtraídos das vítimas, bem como aparelhos celulares e um veículo utilizado na ação criminosa.

Os policiais apreenderam o revólver, dois aparelhos celulares, um relógio, quatro correntes e um veículo Ford Fiesta, cor prata.

As vítimas reconheceram os três criminosos como autores do roubo. Eles foram presos por roubo e posse ilegal de arma de fogo e conduzidos à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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