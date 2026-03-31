Moradores do bairro Itapeva, em Paraibuna, relataram problemas com o acúmulo de lixo em frente a uma escola municipal desativada, após mudanças no sistema de coleta implementadas pela Prefeitura. Segundo denúncias, três caçambas foram instaladas no local para atender não apenas o bairro, mas regiões vizinhas, o que tem gerado sobrecarga e acúmulo de resíduos.

Insatisfação

Antes da alteração, o descarte de lixo era realizado em um ponto localizado na antiga FAPAP (Fundação de Apoio à Agropecuária de Paraibuna), retirado pela administração municipal. Com isso, moradores de bairros como Bragança, Capão Redondo, Terra Seca e Goiabeira passaram a se deslocar até o Itapeva para descartar seus resíduos. A mudança teria ocorrido sem comunicação prévia e sem o plano de contingência adequado, o que resultou em reclamações frequentes da população.

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