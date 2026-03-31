Moradores do bairro Itapeva, em Paraibuna, relataram problemas com o acúmulo de lixo em frente a uma escola municipal desativada, após mudanças no sistema de coleta implementadas pela Prefeitura. Segundo denúncias, três caçambas foram instaladas no local para atender não apenas o bairro, mas regiões vizinhas, o que tem gerado sobrecarga e acúmulo de resíduos.
Insatisfação
Antes da alteração, o descarte de lixo era realizado em um ponto localizado na antiga FAPAP (Fundação de Apoio à Agropecuária de Paraibuna), retirado pela administração municipal. Com isso, moradores de bairros como Bragança, Capão Redondo, Terra Seca e Goiabeira passaram a se deslocar até o Itapeva para descartar seus resíduos. A mudança teria ocorrido sem comunicação prévia e sem o plano de contingência adequado, o que resultou em reclamações frequentes da população.
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Imagens enviadas a OVALE mostram a quantidade de lixo acumulado em frente à unidade escolar, levantando preocupações sobre saúde pública e impacto ambiental.
Posicionamento da Prefeitura
A Prefeitura Municipal de Paraibuna, por meio de nota, informou que a lixeira de alvenaria foi retirada do espaço da FAPAP "em virtude de descartes irregulares como móveis, entulhos e, inclusive, carcaças de animais, assim como animais vivos."
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.