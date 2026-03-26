Moradores do bairro Residencial Esperança, em Caçapava, vivem sob apreensão devido a uma infestação de escorpiões. Os animais têm sido localizados em áreas externas, no teto de banheiros, corredores e até dentro de quartos.
A comunidade mantém registros em fotos e vídeos, além de protocolos de reclamação com solicitação de providências urgentes à administração municipal.
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A infestação
De acordo com os relatos, o cenário é particularmente crítico na rua Profa. Minervina Freitas Santos. Uma moradora conta que já tentou de tudo e enfrenta problemas diários com escorpiões em casa: “Eu e meus vizinhos [...] aplicamos venenos; já cheguei a encontrar uns 20 de uma vez após a aplicação”.
Uma das preocupações de quem reside no local é o risco de acidentes com crianças e idosos. O sentimento de insegurança é tão grande que alguns admitem o desejo de abandonar suas casas: “Estamos todos querendo abandonar a casa e sair dali”, desabafou uma residente. Há relatos de moradores que chegaram a capturar até sete escorpiões em um único dia.
O impasse é antigo. Protocolos de solicitação para limpeza de terrenos datam de fevereiro e março de 2025 e, mais recentemente, em fevereiro de 2026, novas queixas foram abertas sobre áreas que abrigam focos de reprodução.
Posicionamento da Prefeitura
Sobre a demora em apresentar soluções, a Prefeitura de Caçapava informou a OVALE que uma equipe foi ao local onde mora um dos moradores, mas não o encontrou. A administração afirmou que retornará nesta quinta-feira (26) para realizar a vistoria e tomar as providências cabíveis.
Diante do questionamento sobre o motivo de visitar uma residência isolada em vez de tratar o problema como uma questão de saúde pública do bairro, a área técnica informou que a vistoria será estendida, embora o protocolo padrão exija que a vigilância visite primeiro a casa do reclamante. Também foi informado que os terrenos indicados por moradores nas reclamações serão avaliados.
Apesar das medidas imediatas, os moradores seguem em busca de uma solução definitiva para os terrenos adjacentes, que permanecem com mato alto e acúmulo de sujeira.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.
Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.