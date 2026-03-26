Moradores do bairro Residencial Esperança, em Caçapava, vivem sob apreensão devido a uma infestação de escorpiões. Os animais têm sido localizados em áreas externas, no teto de banheiros, corredores e até dentro de quartos.

A comunidade mantém registros em fotos e vídeos, além de protocolos de reclamação com solicitação de providências urgentes à administração municipal.

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A infestação