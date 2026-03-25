Após período de intervenção, foi recuperado o trecho da avenida Benedito Friggi, na altura do nº 3.330, no bairro Jardim Santa Inês 2, em São José dos Campos. O local apresentou, no início do mês de março, um buraco acentuado, rachaduras na extensão da via e afundamento do solo, causando apreensão aos moradores.

Os trabalhos foram finalizados entre sábado (21) e domingo (22).

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