19 de março de 2026
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Mato alto em calçada preocupa moradores do Frei Galvão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Video Reinalto Luiz
Calçada da avenida das Oliveiras, São José dos Campos
Calçada da avenida das Oliveiras, São José dos Campos

Moradores do Condomínio Campo Marini, localizado na Avenida das Oliveiras, no bairro Residencial Frei Galvão, denunciam o estado de abandono das calçadas que cercam o conjunto habitacional.

O acúmulo de mato alto transformou a via em um foco de proliferação de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, causando apreensão aos residentes. Além disso, a vegetação impede o uso do passeio, obrigando os pedestres a usarem a via por onde passam os veículos.

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Um registro em vídeo enviado ao OVALE mostra as calçadas tomadas pela vegetação densa. 

Em contato com a Prefeitura de São José dos Campos nesta quinta-feira (19), fomos informados de que a verificação do apontamento ocorrerá na segunda-feira (23).

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.

Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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