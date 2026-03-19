Moradores do Condomínio Campo Marini, localizado na Avenida das Oliveiras, no bairro Residencial Frei Galvão, denunciam o estado de abandono das calçadas que cercam o conjunto habitacional.

O acúmulo de mato alto transformou a via em um foco de proliferação de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, causando apreensão aos residentes. Além disso, a vegetação impede o uso do passeio, obrigando os pedestres a usarem a via por onde passam os veículos.

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