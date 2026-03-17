O Museu do Folclore Angela Savastano inaugurou uma instalação interativa chamada 'Espelho Meu', abordando memórias e a construção de identidades.

A obra é um convite à reflexão sobre o cotidiano e o patrimônio imaterial individual.

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A instalação