O Museu do Folclore Angela Savastano inaugurou uma instalação interativa chamada 'Espelho Meu', abordando memórias e a construção de identidades.
A obra é um convite à reflexão sobre o cotidiano e o patrimônio imaterial individual.
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A instalação
Organizada pelo Setor Educativo, 'Espelho Meu' foi montada no espaço de exposições temporárias, com inspiração na obra 'Espelho, Espelho Meu' (1987), da pesquisadora e folclorista Julieta de Andrade, que questiona histórias familiares.
Algumas dessas questões foram incorporadas à ocupação para que os visitantes respondam com textos, ilustrações ou qualquer outra forma de expressão diretamente na parede da sala. Parte do questionário da obra poderá ser acessada por meio de QR Code disponibilizado no espaço.
O visitante participará contribuindo diretamente com seu registro e também contemplando os registros e memórias de outras pessoas.
Vistação
A entrada é gratuita e a instalação poderá ser visitada até o dia 17 de maio, de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h.
O museu fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana, em São José dos Campos.