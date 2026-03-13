Um motociclista foi identificado após realizar uma manobra perigosa na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro Alto Cardoso, em Pindamonhangaba.
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Segundo o boletim de ocorrência, o condutor foi visto empinando a motocicleta por volta das 12h30, momento em que passava ao lado de uma viatura da Polícia Civil. Devido ao intenso fluxo de veículos na via, os policiais não conseguiram identificar a placa da moto no momento da infração.
Posteriormente, a identificação foi possível após a análise de imagens captadas pelo Centro de Segurança Integrado (CSI), sistema de monitoramento da Prefeitura. As câmeras registraram a manobra irregular e permitiram confirmar o emplacamento do veículo, informação que foi anexada ao registro policial.
Com base nas imagens, o motociclista foi notificado e deverá responder pela infração de trânsito, além de arcar com a multa prevista na legislação.
O secretário de Segurança Pública do município, Paulo Henrique, destacou que o caso reforça a importância do uso da tecnologia no monitoramento urbano.
De acordo com a Prefeitura, a cidade tem ampliado os investimentos em sistemas de vigilância e integração entre câmeras e órgãos de fiscalização, com o objetivo de auxiliar na identificação de irregularidades e no acompanhamento de situações que possam representar risco no trânsito.