Um motociclista foi identificado após realizar uma manobra perigosa na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro Alto Cardoso, em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor foi visto empinando a motocicleta por volta das 12h30, momento em que passava ao lado de uma viatura da Polícia Civil. Devido ao intenso fluxo de veículos na via, os policiais não conseguiram identificar a placa da moto no momento da infração.