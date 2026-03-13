A Semaglutida é um medicamento utilizado no tratamento de Diabetes tipo 2 e também no controle do peso em pessoas com Obesidade ou sobrepeso associado a problemas de saúde. O remédio pertence a uma classe chamada agonistas do receptor GLP-1, que atuam ajudando o organismo a controlar os níveis de açúcar no sangue e a regular o apetite.

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Nos últimos anos, a semaglutida ganhou grande destaque na medicina e no debate público por causa de seus efeitos no controle glicêmico e na redução de peso. No entanto, o uso deve ser feito apenas com orientação médica, pois se trata de um medicamento que exige avaliação clínica adequada.