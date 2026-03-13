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SAÚDE

Semaglutida: o que é, para que serve, como funciona e efeitos

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Imagem gerada por IA
Semaglutida: o que é, para que serve, como funciona e efeitos
Semaglutida: o que é, para que serve, como funciona e efeitos

Semaglutida é um medicamento utilizado no tratamento de Diabetes tipo 2 e também no controle do peso em pessoas com Obesidade ou sobrepeso associado a problemas de saúde. O remédio pertence a uma classe chamada agonistas do receptor GLP-1, que atuam ajudando o organismo a controlar os níveis de açúcar no sangue e a regular o apetite.

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Nos últimos anos, a semaglutida ganhou grande destaque na medicina e no debate público por causa de seus efeitos no controle glicêmico e na redução de peso. No entanto, o uso deve ser feito apenas com orientação médica, pois se trata de um medicamento que exige avaliação clínica adequada.

Este guia explica o que é semaglutida, como funciona no organismo, para que serve, quais são os efeitos colaterais e quando o tratamento é indicado.

O que é semaglutida

A Semaglutida é um medicamento que imita a ação de um hormônio natural do organismo chamado GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1). Esse hormônio é liberado pelo intestino após as refeições e ajuda a regular o metabolismo da glicose.

Quando administrada como medicamento, a semaglutida:

estimula a liberação de insulina quando o nível de açúcar no sangue está alto

  • reduz a produção de glucagon (hormônio que aumenta a glicose)

  • retarda o esvaziamento do estômago

  • aumenta a sensação de saciedade

    • Esses efeitos ajudam a controlar o açúcar no sangue e podem reduzir o consumo alimentar.

    Para que serve a semaglutida

    O medicamento é utilizado principalmente em duas situações clínicas.

    1. Tratamento do diabetes tipo 2

    A semaglutida é indicada para ajudar no controle da glicose em adultos com Diabetes tipo 2, especialmente quando mudanças no estilo de vida e outros medicamentos não são suficientes para manter a glicemia sob controle.

    Ela pode ser usada:

    • sozinha

  • em combinação com outros medicamentos para diabetes

  • junto com dieta equilibrada e prática de atividade física

    • Segundo diretrizes médicas e agências regulatórias, o objetivo é reduzir o risco de complicações associadas ao diabetes.

    2. Controle de peso e obesidade

    Outro uso reconhecido do medicamento é no tratamento da Obesidade e do sobrepeso associado a doenças como hipertensão, diabetes ou dislipidemia.

    Nesse contexto, a semaglutida atua principalmente ao:

    • aumentar a sensação de saciedade

  • reduzir o apetite

  • diminuir a ingestão calórica

    • É importante destacar que o tratamento deve ser acompanhado por profissionais de saúde e combinado com mudanças de estilo de vida.

    Como a semaglutida funciona no organismo

    A semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1. Esses medicamentos simulam a ação do hormônio natural que regula o metabolismo após a alimentação.

    Os principais efeitos incluem:

    Controle da glicose

    • estimula a produção de insulina quando a glicose está elevada

    • reduz a produção de açúcar pelo fígado

    Regulação do apetite

    • atua em áreas do cérebro responsáveis pela saciedade

    • diminui a fome e ajuda no controle da alimentação

    Digestão mais lenta

    • retarda o esvaziamento do estômago

    • prolonga a sensação de saciedade após as refeições

    Esses mecanismos explicam por que o medicamento pode ajudar tanto no controle do diabetes quanto no tratamento da obesidade.

    Formas de uso da semaglutida

    A Semaglutida pode ser encontrada em diferentes apresentações farmacêuticas, dependendo da indicação médica.

    As formas mais comuns incluem:

    • injeção subcutânea aplicada geralmente uma vez por semana

  • comprimidos orais em algumas formulações específicas

    • A dose e o tipo de apresentação devem ser definidos por um médico, levando em conta o histórico de saúde do paciente.

    Possíveis efeitos colaterais

    Como qualquer medicamento, a semaglutida pode causar efeitos adversos. Os mais relatados incluem:

    • náuseas

    • vômitos

    • diarreia

  • constipação

  • dor abdominal

  • diminuição do apetite

    • Esses sintomas costumam ocorrer principalmente no início do tratamento e podem diminuir com o tempo.

    Em casos raros, podem ocorrer efeitos mais graves, por isso o acompanhamento médico é essencial.

    Quem não deve usar semaglutida

    O uso da Semaglutida pode não ser indicado para algumas pessoas.

    Entre os casos que exigem atenção estão:

    • histórico de determinados tipos de câncer de tireoide

    • pancreatite prévia

  • gravidez ou amamentação

  • alergia ao medicamento

    • Somente um profissional de saúde pode avaliar se o tratamento é adequado para cada paciente.

    Semaglutida ajuda a emagrecer?

    Sim, a semaglutida pode contribuir para a perda de peso em pessoas com Obesidade ou sobrepeso associado a doenças metabólicas.

    No entanto, especialistas ressaltam que o medicamento não substitui hábitos saudáveis. O melhor resultado ocorre quando o tratamento é combinado com:

    • alimentação equilibrada

  • prática regular de atividade física

  • acompanhamento médico e nutricional

    • A semaglutida é segura?

    Quando utilizada corretamente e com acompanhamento médico, a Semaglutida é considerada segura por autoridades sanitárias e amplamente estudada em pesquisas clínicas.

    Mesmo assim, o medicamento não deve ser usado sem prescrição, pois cada pessoa pode responder de forma diferente ao tratamento.