Policiais da Polícia Civil , por meio da Deic de Taubaté, prenderam nesta sexta-feira (13) um homem que era considerado procurado pela Justiça. A captura ocorreu em um sítio localizado na zona rural de Natividade da Serra.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores realizavam diligências quando localizaram o suspeito, identificado como Gustavo Lorhan de Souza Vitor, em um imóvel situado na Rodovia Otacílio Fernandes da Silva, no bairro Monte Alegre.