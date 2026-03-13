Policiais da Polícia Civil , por meio da Deic de Taubaté, prenderam nesta sexta-feira (13) um homem que era considerado procurado pela Justiça. A captura ocorreu em um sítio localizado na zona rural de Natividade da Serra.
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De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores realizavam diligências quando localizaram o suspeito, identificado como Gustavo Lorhan de Souza Vitor, em um imóvel situado na Rodovia Otacílio Fernandes da Silva, no bairro Monte Alegre.
Após a abordagem, os policiais confirmaram, por meio de consulta aos sistemas policiais, a existência de um mandado de prisão temporária em aberto contra o investigado. A ordem judicial foi expedida em 11 de março de 2026 pela Vara do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Taubaté.
Durante a ação, os agentes também apreenderam um telefone celular, que estava em posse do suspeito e poderá auxiliar nas investigações.
O homem foi conduzido à sede da Deic em Taubaté, onde a captura foi formalizada. Em seguida, ele passou por exame médico cautelar e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que o Poder Judiciário foi comunicado para a realização da audiência de custódia, que deve definir os próximos procedimentos do caso.