A Mpox é uma doença viral infecciosa causada pelo vírus MPXV, pertencente à família Poxviridae. Ela ficou conhecida por muitos anos como “varíola dos macacos”, mas o nome foi atualizado para evitar estigmatização e confusão sobre sua origem. A doença pode afetar humanos e é considerada uma zoonose, ou seja, uma infecção que pode ser transmitida entre animais e pessoas.

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Apesar de geralmente apresentar evolução leve na maioria dos casos, a mpox exige atenção das autoridades de saúde porque pode se espalhar por contato próximo entre pessoas. Por isso, compreender como ocorre a transmissão, quais são os sintomas e como prevenir é essencial para reduzir riscos e proteger a saúde pública.

O que é mpox?