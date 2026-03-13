A Mpox é uma doença viral infecciosa causada pelo vírus MPXV, pertencente à família Poxviridae. Ela ficou conhecida por muitos anos como “varíola dos macacos”, mas o nome foi atualizado para evitar estigmatização e confusão sobre sua origem. A doença pode afetar humanos e é considerada uma zoonose, ou seja, uma infecção que pode ser transmitida entre animais e pessoas.
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Apesar de geralmente apresentar evolução leve na maioria dos casos, a mpox exige atenção das autoridades de saúde porque pode se espalhar por contato próximo entre pessoas. Por isso, compreender como ocorre a transmissão, quais são os sintomas e como prevenir é essencial para reduzir riscos e proteger a saúde pública.
O que é mpox?
A Mpox é causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus. A infecção pode ocorrer quando uma pessoa entra em contato com indivíduos infectados, animais contaminados ou objetos que tenham o vírus presente.
A doença costuma provocar lesões na pele semelhantes a erupções ou bolhas, além de sintomas gerais parecidos com os de uma infecção viral comum, como febre e dores no corpo.
O período entre a exposição ao vírus e o surgimento dos sintomas, chamado de período de incubação, geralmente varia de 3 a 16 dias, podendo chegar a cerca de 21 dias.
Principais sintomas da mpox
Os sintomas da Mpox costumam surgir após o período de incubação e podem variar de pessoa para pessoa. Entre os sinais mais comuns estão:
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Febre
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Dor de cabeça
Dores musculares
Calafrios
Cansaço intenso
Inchaço dos linfonodos (ínguas)
Erupções cutâneas ou lesões na pele
As lesões na pele são uma das características mais marcantes da doença. Elas podem começar como manchas ou bolhas e evoluir para crostas que desaparecem com o tempo.
Em muitos casos, a doença evolui de forma leve e melhora em algumas semanas, mas complicações podem ocorrer em pessoas com sistema imunológico fragilizado, crianças ou indivíduos com outras condições de saúde.
Como ocorre a transmissão da mpox
A transmissão da Mpox acontece principalmente por contato próximo e prolongado com pessoas infectadas. O vírus pode passar de uma pessoa para outra por diferentes formas, como:
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contato direto com lesões ou feridas na pele
contato com fluidos corporais, como saliva ou secreções
beijos, abraços ou relações sexuais com pessoa infectada
contato com objetos contaminados, como roupas, toalhas ou lençóis
contato com secreções respiratórias durante proximidade prolongada
Também é possível ocorrer transmissão por animais infectados, especialmente alguns roedores silvestres.
Por esse motivo, autoridades de saúde recomendam evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas suspeitos até que a doença seja descartada.
Mpox é considerada uma infecção sexualmente transmissível?
A Mpox não é classificada exclusivamente como uma infecção sexualmente transmissível (IST).
No entanto, muitas transmissões podem ocorrer durante contato íntimo, pois a proximidade física facilita a exposição às lesões e secreções infectadas. Por isso, relações sexuais com uma pessoa infectada podem transmitir o vírus.
Como é feito o diagnóstico
O diagnóstico da Mpox geralmente envolve:
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Avaliação clínica, observando sintomas e lesões na pele.
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Exames laboratoriais, que confirmam a presença do vírus em amostras coletadas das lesões.
As autoridades de saúde recomendam que pessoas com sintomas procurem atendimento médico para investigação adequada.
Existe tratamento para mpox?
Atualmente, não existe um tratamento específico para eliminar o vírus da Mpox.
O cuidado médico normalmente envolve tratamento de suporte, que inclui:
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controle da dor
tratamento da febre
hidratação adequada
prevenção de infecções secundárias
Na maioria das situações, os sintomas desaparecem naturalmente após algumas semanas.
Como prevenir a mpox
A prevenção da Mpox envolve medidas simples de saúde pública e cuidados pessoais. Entre as principais recomendações estão:
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evitar contato direto com pessoas que tenham lesões suspeitas
não compartilhar objetos pessoais, como toalhas ou roupas de cama
manter higiene adequada das mãos
procurar atendimento médico ao perceber sintomas suspeitos
seguir orientações das autoridades sanitárias em caso de surto
Além disso, o isolamento de pessoas infectadas até a cicatrização das lesões é uma estratégia importante para reduzir a transmissão.
A mpox pode ser grave?
Na maioria dos casos, a Mpox apresenta baixa letalidade e evolução autolimitada, com recuperação espontânea após algumas semanas.
Mesmo assim, complicações podem ocorrer em grupos mais vulneráveis, como:
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pessoas imunossuprimidas
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recém-nascidos
crianças pequenas
indivíduos com doenças crônicas
Por isso, o acompanhamento médico é fundamental em casos suspeitos ou confirmados.
Resumo: o que você precisa saber sobre mpox
A Mpox é uma doença viral que se transmite principalmente por contato próximo com pessoas infectadas. Os sintomas mais comuns incluem febre, dores no corpo e lesões na pele.
Embora a maioria dos casos evolua de forma leve, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar a propagação da doença e proteger a saúde coletiva.