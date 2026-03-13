A morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, ganhou novos elementos na investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo.

Em depoimento prestado nesta sexta-feira (13), o ex-marido da vítima afirmou que a filha do casal teria relatado, um dia antes da morte da mãe, que “a mamãe estava sofrendo muito”.

Reportagem de OVALE, com base no inquérito policial, havia revelado que a criança, de 7 anos, afirmou aos avós, na véspera da morte da mãe, que não queria morar com o padrasto, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, oficial da Polícia Militar de São Paulo.