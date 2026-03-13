15 de março de 2026
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Pastor casado morre em motel e acompanhante diz que estava orando

Por Da Redação | Ipatinga (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Da Redação
Pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos
Pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos

A mulher que acompanhava o pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, quando ele morreu após passar mal em um motel, falou pela primeira vez sobre o episódio. Ela confirmou que estava no local com o religioso, mas afirmou que os dois não mantinham um relacionamento.

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O caso aconteceu em um motel na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Segundo a mulher, os dois estavam no estabelecimento por causa de uma “campanha de oração” relacionada à igreja que frequentavam. Ela também disse que o próprio marido tinha conhecimento da situação.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher relatou que o pastor começou a se sentir mal, desmaiou e apresentou sinais de infarto.

Equipes de socorro foram acionadas e tentaram reanimar o religioso por cerca de uma hora. Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu ainda no local.

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