A mulher que acompanhava o pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, quando ele morreu após passar mal em um motel, falou pela primeira vez sobre o episódio. Ela confirmou que estava no local com o religioso, mas afirmou que os dois não mantinham um relacionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um motel na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Segundo a mulher, os dois estavam no estabelecimento por causa de uma “campanha de oração” relacionada à igreja que frequentavam. Ela também disse que o próprio marido tinha conhecimento da situação.